Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.08.2021: TOP 6 Desserts vom Grill
43 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 12
Der Odenwälder Konditorweltmeister Bernd Siefert kreiert für "Abenteuer Leben" seine erstaunlichsten Kreationen: von der Schwarzwälder Kirschtorte vom Grill über gesmokten American Cheesecake bis zu karamellisierten Salzburger Nockerln - seine Grill-Desserts lassen die Herzen aller Grillfans höherschlagen und versüßen jeden Grillabend!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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