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Abenteuer Leben täglich

TOP 6 Desserts vom Grill

Kabel EinsFolge vom 18.08.2021
TOP 6 Desserts vom Grill

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 18.08.2021: TOP 6 Desserts vom Grill

43 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 12

Der Odenwälder Konditorweltmeister Bernd Siefert kreiert für "Abenteuer Leben" seine erstaunlichsten Kreationen: von der Schwarzwälder Kirschtorte vom Grill über gesmokten American Cheesecake bis zu karamellisierten Salzburger Nockerln - seine Grill-Desserts lassen die Herzen aller Grillfans höherschlagen und versüßen jeden Grillabend!

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