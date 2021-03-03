Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das legendäre Bowiemesser - Schmiedekunst wie im Wilden Westen

Kabel Eins
Folge vom 03.03.2021
44 Min.
Ab 12

Meisterschmied Stefan Roth aus Niedersachsen genießt weltweit einen Ruf als erstklassiger Klingenschmied. Für "Abenteuer Leben" begibt er sich auf die Spuren des Bowiemessers, das wegen seines Namensgebers Jim Bowie und der unverwechselbaren Klingenform weltweit Bekanntheit genießt. Die Herausforderung dabei: Aus original altem Stahl soll ein Bowiemesser entstehen, das dem aus dem Wilden Westen in Nichts nachsteht. Und: Die Besten der Stadt: Steaks

