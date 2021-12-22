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Abenteuer Leben täglich

Hoffmann Spezial: Festtagsbraten Rehrücken

Kabel EinsFolge vom 22.12.2021
Hoffmann Spezial: Festtagsbraten Rehrücken

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.12.2021: Hoffmann Spezial: Festtagsbraten Rehrücken

43 Min.Folge vom 22.12.2021Ab 12

Noch keine Idee, was an den Festtagen auf den Tisch kommt? Wie wäre es mit einem Rehrücken mit Spekulatiuskruste in Rotweinsauce und Rahmwirsing? Für "Abenteuer Leben" lüftet Dirk Hoffmann sein absolutes Lieblingsrezept für die Feiertage und zeigt Schritt für Schritt, wie das perfekt gelingt.

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