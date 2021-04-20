Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Lüneburg aus Lego nachbauen - ein lukratives Hobby

Kabel EinsFolge vom 20.04.2021
Lüneburg aus Lego nachbauen - ein lukratives Hobby

Lüneburg aus Lego nachbauen - ein lukratives HobbyJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.04.2021: Lüneburg aus Lego nachbauen - ein lukratives Hobby

44 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12

Webdesigner Benjamin Albrecht hat während der Corona-Pandemie ein altes Hobby neu für sich entdeckt. Seit einigen Monaten baut der 42-Jährige seine Heimatstadt Lüneburg mit Legosteinen nach. Aus einer Freizeitbeschäftigung wird schnell ein lukratives Geschäftsmodell, denn immer mehr Lüneburger:innen bestellen nun einen originalgetreuen Nachbau ihres eigenen Hauses bei ihm. Seraphina Kalze hat den Mini-Baumeister zuhause besucht. Und: Der Wurstzirkus: Bratwurst selber machen

Alle verfügbaren Folgen