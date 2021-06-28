Verrückte Food-Hacks aus dem InternetJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.06.2021: Verrückte Food-Hacks aus dem Internet
42 Min.Folge vom 28.06.2021Ab 12
Hobby-Köchin Anika Geyer und Koch-Muffel Sven Zinserling testen die verrücktesten Food-Hacks aus dem Internet: Dafür kochen sie Gemüse in der Spülmaschine, benutzen die Unterseite eines Topfs für die Zubereitung von perfekten Crêpes und braten Burger mithilfe von Eiswürfeln. Ob diese Tipps tatsächlich hilfreich sind? Und: Best of Konservencheck: Pasta
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins