Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 13.07.2023
Abenteuer Leben täglich

42 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 16

Ein Sterne-Menü ganz einfach zuhause kochen? Geht das? Diese Frage stellen sich unsere beiden Tester Svenja und Emir, denn sie erwarten besondere Gäste. Aus dem Netz haben sie drei Rezepte ausgewählt, die Klassiker aus Imbissbuden auf Gourmetniveau heben sollen. Ein echter Sternekoch schaut ihnen über die Schulter und probiert die Gerichte. Werden sie seinen Ansprüchen gerecht werden und vor allem: Werden die Rezepte aus dem Netz schmecken?

