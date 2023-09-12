Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.09.2023: Skurrile Pizza – Teil 8
42 Min.Folge vom 12.09.2023Ab 12
Nicht nur Italiener können Pizza. Um das zu beweisen reist Pizzabäcker Michael Weber aus Lübeck an – im Gepäck jede Menge skurriler Pizzen. Am besten beurteilen können das - ja genau - die Italiener selbst. Mal sehen was sie zu den „deutschen“ Kreationen sagen…. Und: Nachhaltigkeit ist in! Wir haben defekte Geräte gesammelt und bringen sie zu Reparatur-Profi Anthony.
