Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Skurrile Pizza – Teil 8

Kabel EinsFolge vom 12.09.2023
Skurrile Pizza – Teil 8

Skurrile Pizza – Teil 8Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.09.2023: Skurrile Pizza – Teil 8

42 Min.Folge vom 12.09.2023Ab 12

Nicht nur Italiener können Pizza. Um das zu beweisen reist Pizzabäcker Michael Weber aus Lübeck an – im Gepäck jede Menge skurriler Pizzen. Am besten beurteilen können das - ja genau - die Italiener selbst. Mal sehen was sie zu den „deutschen“ Kreationen sagen…. Und: Nachhaltigkeit ist in! Wir haben defekte Geräte gesammelt und bringen sie zu Reparatur-Profi Anthony.

Alle verfügbaren Folgen