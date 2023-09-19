Münchens beste Fleisch-SchmankerlJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.09.2023: Münchens beste Fleisch-Schmankerl
41 Min.Folge vom 19.09.2023Ab 12
München verbindet jeder mit dem Oktoberfest, aber die Stadt hat auch sonst einiges zu bieten. In der „gemütlichsten“ Stadt Deutschlands gibt‘s jede Menge kulinarische Highlights - vor allem Fleisch und Brotzeiten. Wir zeigen Ihnen die besten Fleischschmankerl aus München. Und: Abenteuer Leben Reporter Tobi und Daniel begeben sich auf einen actionreichen Abenteuer-Urlaub im Baltikum.
