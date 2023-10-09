Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Top X Kontaktgrill Hacks mit Jens Becher Folge 1

Kabel EinsFolge vom 09.10.2023
Top X Kontaktgrill Hacks mit Jens Becher Folge 1

Top X Kontaktgrill Hacks mit Jens Becher Folge 1

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.10.2023: Top X Kontaktgrill Hacks mit Jens Becher Folge 1

27 Min.Folge vom 09.10.2023Ab 12

Sieht aus wie ein Waffeleisen – ist aber für’s Indoorgrillen. Der Kontaktgrill. Mit den Tipps von Tischgrill-Liebhaber Jens Becher werden sie der Star auf jeder Party. Denn: Hätten Sie gewusst, dass sie mit dem Teil Grill-Croissants, Pasta-Stick und Steak am Stil machen können?! Einfache und beeindruckende Rezepte mit dem Indoorgrill. Und: Der Herbstklassiker Erbsensuppe - und das nur in zehn Minuten - unmöglich? Unser Koch Sebastian zeigt wieder, dass leckeres Essen nicht lange dauern muss.

