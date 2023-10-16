Elektro Bobby Car WeltrekordJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.10.2023: Elektro Bobby Car Weltrekord
43 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 12
Er ist der schnellste Mann auf einem Rutschauto. Jetzt will Bobby Car-Rennfahrer Marcel Paul seinen alten Weltrekord nochmals pulverisieren: Mithilfe eines Elektromotors will er auf dem Hockenheimring die 140 km/h knacken. Vom Kinderzimmer auf die Formel Eins Strecke - wird Marcel es schaffen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins