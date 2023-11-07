Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Hoffmanns teuerstes Leibgericht

Kabel EinsFolge vom 07.11.2023
Hoffmanns teuerstes Leibgericht

Hoffmanns teuerstes LeibgerichtJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.11.2023: Hoffmanns teuerstes Leibgericht

42 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 12

Rosa Strände, türkisblaues Wasser, Hochsommer das ganze Jahr über - das alles gibt es nur im Touristenparadies Bermuda. Was viele Besucher nicht wissen: Wenn es um Lebenshaltungskosten geht, ist Bermuda mit Abstand der teuerste Staat der Welt. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann will den Einheimischen zeigen, wie man dennoch günstig leckere Gerichte zubereiten kann.

Alle verfügbaren Folgen