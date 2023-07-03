Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Der Weg der Blaubeeren

Kabel Eins
Folge vom 03.07.2023
Der Weg der Blaubeeren

Der Weg der BlaubeerenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.07.2023: Der Weg der Blaubeeren

42 Min.Folge vom 03.07.2023Ab 12

Das ganze Jahr hindurch sind die blauen Beeren im Supermarkt erhältlich. Und das noch nicht einmal sehr teuer. Während der Konsum rasant gestiegen ist, hat sich der Preis halbiert. Und das obwohl die Beeren oft von weit herkommen, beispielsweise aus Südamerika oder Südafrika. Abenteuer Leben wollte herausfinden, warum das so ist, und hat eine der größten Blaubeerfarmen nördlich von Kapstadt besucht.

