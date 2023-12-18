Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 18.12.2023

Schlitten ist Kult! Tiroler Hersteller, Christoph Kathrein, stellt in 4. Generation handgemachte Rodel aus einheimischem Eschenholz her. Die Rodel sind langlebig und werden von Generation zu Generation weitergegeben. Wir haben den Familienrodel von Kathrein mit einem Bestseller aus dem Internet verglichen.

