Der Reparator 11 – Plastik reparierenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.12.2023: Der Reparator 11 – Plastik reparieren
41 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Plastikgeräte gehen schnell kaputt, aber man kann sie reparieren. Reparator Lars Gauster zeigt, wie man Kunststoffteile so repariert, dass der Schaden fast unsichtbar ist und die Gehäuse stärker werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins