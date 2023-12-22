Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 22.12.2023: Hawaii Mythen mit Dirk Hoffmann

42 Min.Folge vom 22.12.2023Ab 12

Dirk Hoffmann untersucht auf Maui, ob der Toast Hawaii aus Hawaii stammt, ob die Hawaiianer das Surfen erfunden haben und ob der Hula-Hoop-Reifen vom Hula-Tanz stammt. Einheimische geben ihre Meinungen zu den Mythen ab. Dirk ist überrascht von den Ergebnissen, besonders beim Mythos aus dem Lied "Es gibt kein Bier auf Hawaii".

