Hawaii Mythen mit Dirk Hoffmann
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.12.2023: Hawaii Mythen mit Dirk Hoffmann
42 Min.Folge vom 22.12.2023Ab 12
Dirk Hoffmann untersucht auf Maui, ob der Toast Hawaii aus Hawaii stammt, ob die Hawaiianer das Surfen erfunden haben und ob der Hula-Hoop-Reifen vom Hula-Tanz stammt. Einheimische geben ihre Meinungen zu den Mythen ab. Dirk ist überrascht von den Ergebnissen, besonders beim Mythos aus dem Lied "Es gibt kein Bier auf Hawaii".
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins