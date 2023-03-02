Hoffmanns Leibgerichte: RinderrouladeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.03.2023: Hoffmanns Leibgerichte: Rinderroulade
43 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12
Wenn es um echte Leibgerichte geht, kennt der sympathische Profikoch Dirk Hoffmann keinen Spaß! Die beste Rinderroulade der Welt kommt natürlich von ihm! Und wie die geht, verrät er uns!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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