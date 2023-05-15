Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 15.05.2023
Abenteuer Leben täglich

41 Min.Folge vom 15.05.2023Ab 12

Kennen sie Kwetiau Goreng oder Mi Karie. Oder haben sie schon einmal von den süß sauren Nudelsuppen der Peranakan gehört? Abenteuer Leben entführt sie zu den leckersten Nudelgerichten Malaysias. Weltenbummler und Abenteuer Leben Koch Dirk Hoffmann reist durch den Schmelztiegel Asiens, denn in Malaysia treffen sich die malaiische, die chinesische und die indische Kultur. Der perfekte Ort für Chefkoch Hoffmann seine Top 3 Lieblings Asia Nudeln zu finden!

