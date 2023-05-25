Skurrile Kaffeetrends im Test - kann das schmecken?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.05.2023: Skurrile Kaffeetrends im Test - kann das schmecken?
Rohe Eier im Kaffee - schmeckt das? Ist Kokosnuss Cappuccino lecker? Und sind Kaffee, Cola und Kirsche geschmacklich ein gutes Team? Egal ob warm oder kalt: Profi-Barista Sven Wört von “Under Pressure” aus Frankfurt und Kaffeefan Sofia Kalaitzidou checken die skurrilen Kaffee-Trends auf Gelingen und Geschmack. Eins haben aber alle Drinks sicher: eine Wachmacher-Garantie!
