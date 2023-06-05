Was, wozu, warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.06.2023: Was, wozu, warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo
41 Min.Folge vom 05.06.2023Ab 12
Wissen Sie, wie ein Gefrierbeutel-Halter aussieht? Nein? Unsere Gadget-Tester Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann auch nicht. Und auch von den anderen drei Gadgets haben sie keinen blassen Schimmer. Deswegen heißt es beim Gadget-Quiz wie immer: Erst raten, dann testen und schließlich bewerten.
