Abenteuer Leben täglich

"Backen in geil": Brotwahnsinn mit Axel Schmitt

Kabel Eins
Folge vom 22.07.2025
"Backen in geil": Brotwahnsinn mit Axel Schmitt

"Backen in geil": Brotwahnsinn mit Axel SchmittJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.07.2025: "Backen in geil": Brotwahnsinn mit Axel Schmitt

43 Min.
Ab 12

Backen war noch nie so wild, kreativ – und geil! In der neuen Folge von „Backen in geil“ zeigt Deutschlands rockigster Bäcker, Axel Schmitt, wie Handwerk, Fantasie und Geschmack zu einem echten Feuerwerk der Brotkunst werden. Diesmal im Ofen: ein Minecraft-Burger inspiriert vom Gaming-Hit, ein Triple-Cheese-Brötchen mit dreifachem Käsegenuss und das Mucki-Proteinbrot – eiweißreich, schnörkellos und 100 % Axel.

