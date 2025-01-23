Kaugummiautomaten - gibt´s die noch?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.01.2025: Kaugummiautomaten - gibt´s die noch?
43 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Wer seine Kindheit in den 70er oder 80er Jahren verbracht hat, der kam damals kaum an ihnen vorbei: Kaugummiautomaten waren überall und sehr beliebt bei den Kids. Und auch wenn man sie heute nicht mehr an jeder Straßenecke sieht - die kultigen Geräte gibt´s noch immer. Unser Retro-Experte Marc Bosch hat einen Aufsteller getroffen, der allein mehr als 15.000 dieser Automaten betreibt. Von ihm will Marc wissen, was die Faszination dieser mit einfachster Mechanik ausgestatteten Geräte ausmacht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins