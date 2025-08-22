Achim in Japan - Food-Abenteuer im Land der aufgehenden SonneJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.08.2025: Achim in Japan - Food-Abenteuer im Land der aufgehenden Sonne
42 Min. Folge vom 22.08.2025 Ab 12
Chefkoch Achim taucht zum ersten Mal in die Welt Japans ein – und entdeckt kulinarische Abenteuer, wie er sie noch nie erlebt hat. In Tokio trifft er auf Neonlicht, Disziplin und schrille Food-Experimente: vom selbst gefangenen Fisch im Tempura-Restaurant über die besten Nudeln am Fuji bis hin zu kuriosen Frittier-Snacks in Shimizu. Sogar eine japanische Currywurst kreuzt seinen Weg. Zwischen Streetfood, Hochglanzküchen und Mini-Restaurants zeigt sich: Essen in Japan ist einzigartig!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins