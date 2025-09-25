Butcher Worldcup 2025 - Deutschlands Metzger greifen nach dem TitelJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.09.2025: Butcher Worldcup 2025 - Deutschlands Metzger greifen nach dem Titel
42 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12
Großes Metzgerhandwerk beim Butcher Worldcup 2025 in Paris! 14 Teams kämpfen um den Titel - darunter Deutschland als amtierender Weltmeister. Das Team um Dirk Freyberger will zeigen, dass sie erneut die besten Fleischprodukte der Welt zaubern können. 250 Kilo Fleisch, dreieinhalb Stunden Zeit, sechs Profis und ein Ziel: Weltmeister werden!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins