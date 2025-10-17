Tokios verrückteste Automaten - Achim entdeckt Japans Vending-Welt!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.10.2025: Tokios verrückteste Automaten - Achim entdeckt Japans Vending-Welt!
42 Min.
Achim Müller aus Berlin erkundet die Automatenkultur Tokios. An jeder Ecke findet er Vending Machines mit erstaunlichem Angebot: von heißer Nudelsuppe bis hin zu Rosenduft. Doch die Reise durch die Megametropole hält noch mehr Überraschungen für ihn bereit ...
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
