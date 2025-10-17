Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel Eins
Folge vom 17.10.2025
Folge vom 17.10.2025: Tokios verrückteste Automaten - Achim entdeckt Japans Vending-Welt!

42 Min.
Ab 12

Achim Müller aus Berlin erkundet die Automatenkultur Tokios. An jeder Ecke findet er Vending Machines mit erstaunlichem Angebot: von heißer Nudelsuppe bis hin zu Rosenduft. Doch die Reise durch die Megametropole hält noch mehr Überraschungen für ihn bereit ...

