Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.10.2025: Kaffee mal anders: Die verrücktesten Sorten 2025
42 Min.
Kaffee ist und bleibt das Lieblingsgetränk der Deutschen – und die Kaffeewelt wird immer experimentierfreudiger. Dieses Jahr sorgen Sorten wie Maracuja Espresso Sour, Pistazien-Kaffee oder Champagner-Kaffee für Gesprächsstoff. Barista Mike Schumann aus Frankfurt und Kaffeefan Sofia Kalaitzidou testen fünf spannende Kreationen und finden heraus, welche Trends tatsächlich begeistern und welche nur außergewöhnlich klingen.
