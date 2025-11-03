Die besten Geheimverstecke – getestet vom Ex-EinbrecherJetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.11.2025: Die besten Geheimverstecke – getestet vom Ex-Einbrecher
Wo sind Wertsachen wirklich sicher — zuhause oder im Banksafe? DIY-Profi Steffen Döring entwickelt mit Laura Brummer clevere Verstecke für Geld, Schmuck und Erbstücke: von täuschend echten Alltagsgegenständen bis hin zu modifizierten Möbeln. Anschließend prüft Sicherheitsexperte und Ex-Einbrecher Hermann Wenning die Konstruktionen auf Herz und Nieren. Sein Urteil verrät, welche Verstecke wirklich schützen, welche nur trügerische Sicherheit bieten
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
