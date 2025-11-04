Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Tattoo Heroes – Alte Fehler, neue Kunstwerke

Kabel EinsFolge vom 04.11.2025
Tattoo Heroes – Alte Fehler, neue Kunstwerke

Tattoo Heroes – Alte Fehler, neue KunstwerkeJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 04.11.2025: Tattoo Heroes – Alte Fehler, neue Kunstwerke

42 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Tinte, Tränen und zweite Chancen: Bei Tattoo Heroes verwandeln Tattoo-Profis alte Fehltritte in echte Kunstwerke. Ob schlecht gestochene Symbole, Ex-Namen oder vergilbte Motive – hier heißt’s: Ärmel hoch, Mut beweisen und Zähne zusammenbeißen. Die Künstler covern, lasern und designen mit Leidenschaft, während die Kund:innen emotionale Geschichten und bittere Reue teilen. Am Ende bleibt nur eins: frische Haut, neue Kunst – und der Beweis, dass man seine Vergangenheit verschönern kann.

