Kabel EinsFolge vom 05.11.2025
42 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Neuseelands Küche überrascht! Reporter Daniel Mohr erkundet das kulinarische Herz der Kiwis: deftige Pies, süßes Hokey-Pokey-Eis und exklusive Māori-Delikatessen. Auf seiner Foodtour probiert er die erste rote Kiwi der Welt und erfährt, warum Neuseeländer wahre Eis-Fans sind. Ein Abenteuer voller Geschmack, spannender Begegnungen und ungewöhnlicher Genüsse präsentiert von Madita van Hülsen.

