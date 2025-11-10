Supermarkt-Regeln: Was ist erlaubt – und was nicht?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.11.2025: Supermarkt-Regeln: Was ist erlaubt – und was nicht?
42 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Im Supermarkt gilt: Es gibt Regeln, die kaum jemand kennt – aber viele schon gebrochen haben. Ob man mit einem Sack voller Kleingeld zahlen darf, mit Inlineskates durch die Gänge flitzen kann oder maskiert an die Kasse geht: Wir klären die wichtigsten Dos and Don’ts im Supermarkt. Was ist erlaubt, was sorgt für Ärger – und wo hört der Spaß auf?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins