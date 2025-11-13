Vinyl Hacks - Alte Platten, neue Ideen!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.11.2025: Vinyl Hacks - Alte Platten, neue Ideen!
42 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Viele Keller sind voll mit alten Schallplatten – einige davon sind wertvolle Sammlerstücke, doch die meisten verstauben ungenutzt. Upcycling-Expertin Sophia Pirrera und Helfer Sascha geben dem alten Vinyl neues Leben und wie aus ausrangierten Platten stylische Gebrauchsgegenstände und Deko-Objekte entstehen. Nachhaltig, originell und garantiert einzigartig, so macht Wiederverwerten richtig Spaß!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins