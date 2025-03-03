Helau und Alaaf: Ein Blick hinter die Kulissen der närrischen Zeit!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.03.2025: Helau und Alaaf: Ein Blick hinter die Kulissen der närrischen Zeit!
43 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
Helau und Alaaf! Die närrische Zeit ist in vollem Gange, und das bedeutet: Krapfen, Konfetti, Kamelle und jede Menge Spaß! Wir werfen einen Blick in die Backstube, wo die süßen Leckereien frisch zubereitet werden. Und woher kommen eigentlich die bunten Luftschlangen und Perücken? Freuen Sie sich auf einen fröhlichen und farbenfrohen Blick hinter die Kulissen – voller Faschingslaune.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
