Folge vom 23.04.2025: Traum-Pavillon aus Paletten? Der DIY-Test im Garten
42 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Ein gemütlicher Gartenpavillon, der ganz unkompliziert und kostengünstig gebaut ist? Mit ein paar Paletten, Quellschaum und Palmenblättern soll das laut einem viralen Facebook-Video im Handumdrehen klappen. Reporter Tobi und Heimwerksexperte Steffen machen Nägel mit Köpfen und checken, ob der DIY Gartenpavillon-Bau wirklich so einfach klappt!
