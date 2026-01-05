Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Bananenschale statt Bacon: Fleischliebhaber testet vegane Gerichte

Kabel EinsFolge vom 05.01.2026
Bananenschale statt Bacon: Fleischliebhaber testet vegane Gerichte

Bananenschale statt Bacon: Fleischliebhaber testet vegane GerichteJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.01.2026: Bananenschale statt Bacon: Fleischliebhaber testet vegane Gerichte

42 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Fernsehkoch Achim Müller testet, passend zum Veganuary, die spannendsten veganen Gerichte aus dem Netz: Würstchen aus Karotte, knuspriger Bacon aus Bananenschale und cremige Mousse au Chocolat aus Kichererbsen und Schokolade. Dabei entdeckt er kuriose Küchentricks, die er so noch nie gesehen hat. Können die veganen Gerichte den Fleischliebhaber überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen