Folge vom 05.01.2026: Bananenschale statt Bacon: Fleischliebhaber testet vegane Gerichte
42 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Fernsehkoch Achim Müller testet, passend zum Veganuary, die spannendsten veganen Gerichte aus dem Netz: Würstchen aus Karotte, knuspriger Bacon aus Bananenschale und cremige Mousse au Chocolat aus Kichererbsen und Schokolade. Dabei entdeckt er kuriose Küchentricks, die er so noch nie gesehen hat. Können die veganen Gerichte den Fleischliebhaber überzeugen?
