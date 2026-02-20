Superhelden auf dem Teller – Genuss oder nur Show?Jetzt kostenlos streamen
Influencerin Coco und Moderator Tommy Scheel starten auf der Jungfernfahrt der Disney Destiny eine Food-Challenge der besonderen Art. Ihr Auftrag: Was ist top, was eher flop? Sie probieren sich quer durch über 20 Bordrestaurants und Bars – vom Streetfood-Spot bis zum edlen Dinner und zur schaurigen Geisterhaus-Bar. Serviert werden die Lieblingsgerichte von Spider-Man, Iron Man & Co. Drei Tage Karibik, unzählige Kostproben – Ist das nur Touristen-Show oder echtes Food-Abenteuer auf hoher See?
