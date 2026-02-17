Drei Rezepte – ein GeschmackserlebnisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.02.2026: Drei Rezepte – ein Geschmackserlebnis
43 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
In dieser Folge von „Backen in geil“ zeigt Worldbaker Axel Schmitt mit genauer Anleitung, wie echte Ofen-Power entsteht. Auf dem Programm steht ein Power-Striezel, der eine ungewöhnliche Kombination geschmackvoll vereint, würziges Stockbrot mit Bacon und Mozzarella – ideal als Partysnack – sowie ein saftig-knuspriger Focaccia-Burger. Drei herzhafte Kreationen, die für ein intensives Geschmackserlebnis sorgen und beweisen, dass Backen kreativ, leidenschaftlich und alles andere als gewöhnlich ist.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins