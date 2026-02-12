Lost Places in Bali: Zwischen Krokodilen, Schlangen und GeisternJetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.02.2026: Lost Places in Bali: Zwischen Krokodilen, Schlangen und Geistern
Abseits der Traumstrände verbirgt Bali dunkle Geheimnisse. Abenteuer Leben Reporter Tobi und Nick erkunden die mysteriösesten Lost Places der Insel: ein verfluchtes Geisterhotel, das selbst Einheimische meiden, einen zerfallenen Freizeitpark, ein gestrandetes Flugzeug und einen verlassenen Tempel von atemberaubender Schönheit. Zwischen Schlangen, Krokodilen und Geistergeschichten suchen sie nach der Wahrheit hinter den Mythen. Eine Reise zu Orten, an denen die Zeit stillsteht.
