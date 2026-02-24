Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel Eins
Folge vom 24.02.2026
42 Min.
Ab 12

Im Hack-Check nimmt Achim Müller ausgefallene Fast-Food-Trends aus dem Internet unter die Lupe. Auf dem Prüfstand stehen eine wilde Pizza-Burger-Kombination, ein Hot Dog, bei dem sämtliche Zutaten klein gehackt vermischt werden, sowie Pommes mit geschmolzenem Käsekern. Als süß-herzhafte Krönung testet er einen Zimtschnecken-Burger aus den USA. Der Profikoch bereitet alles selbst zu, bewertet Geschmack, Konsistenz und Praxistauglichkeit – und klärt, welche Netz-Hypes wirklich überzeugen.

