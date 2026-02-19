Snacktrends 2026: Profikoch testet die NeuheitenJetzt kostenlos streamen
Welche Snacktrends prägen 2026 die Regale? Auf der weltgrößten Lebensmittelmesse in Köln macht sich Profikoch Semi Hassine auf die Suche nach den außergewöhnlichsten Neuheiten. Dabei geht es von deftig bis süß: Wurst mit Aroma, Burger-Eis, Schweineohren, der holländische „Cheesedog“, Chips mit Gin-Geschmack und sogar Insekten landen auf seinem Prüfstand. Semi probiert alles, bewertet Geschmack und Kreativität – und verrät schließlich, welcher Snack für ihn persönlich das absolute Highlight ist.
