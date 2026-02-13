Hāngī hautnah: Ernten, garen, genießenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.02.2026: Hāngī hautnah: Ernten, garen, genießen
Vergessen ist der klassische Grill: Abenteuer Leben Reporter Daniel entdeckt in Neuseeland Hāngī, das traditionelle Erdofen-BBQ der Māori. In einem rituellen Verfahren garen Fleisch und Gemüse auf heißen vulkanischen Steinen tief in der Erde. Die Zutaten stammen aus der Region – und Daniel packt beim Ernten selbst mit an. Heute ist diese jahrtausendealte Kochkunst nicht nur gelebte Tradition, sondern auch eine beliebte Touristenattraktion. Wie schmeckt das ursprünglichste BBQ der Welt?
