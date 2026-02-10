Schritt für Schritt zur Profi-PizzaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.02.2026: Schritt für Schritt zur Profi-Pizza
42 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Pizza wie beim Italiener – das ist Dirk Hoffmanns absolutes Leibgericht. In einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt der Profikoch wie aus frischem Hefeteig die perfekte Pizza entsteht, welches Mehl sich am besten eignet und warum der Teig nur mit den Händen geformt werden sollte. Als Belag dient fertige Passata und frischer Wildlachs – so entsteht eine klassische Pizza Salmone. Dazu gibt es wertvolle Profi-Tipps. Der Zeitaufwand: rund drei Stunden.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020, Season 2022-2024, Season 2026: Kabel Eins & © Season 2020: kabel eins