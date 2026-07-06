Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.07.2026: Die Tricks des Rabattkönigs
42 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Torsten Heinze gilt als Deutschlands inoffizieller „Rabattkönig“ und zahlt beim Einkaufen seit Jahren kaum noch den vollen Preis. Mit Cashback, Gratis-Testaktionen und App-Rabatten senkt er die Kosten bei nahezu jedem Einkauf. Reporter Daniel begleitet ihn auf seiner Schnäppchenjagd und will herausfinden, wie viel sich mit den richtigen Strategien tatsächlich sparen lässt – und ob wirklich jeder so günstig einkaufen kann. Dabei verrät Torsten, wie seine Sparmethoden genau funktionieren.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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