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Abenteuer Leben täglich

Achim Müller testet Burger-Trends

Kabel EinsFolge vom 27.07.2026
Achim Müller testet Burger-Trends

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.07.2026: Achim Müller testet Burger-Trends

43 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Im Netz kursieren immer wieder die wildesten und außergewöhnlichsten Burger-Kreationen. Stichwort: Burger-Lasagne oder sogar Brezel-Burger! Doch schmecken diese ausgefallenen Ideen am Ende wirklich so gut, wie sie aussehen? Und funktioniert die Zubereitung tatsächlich so einfach, wie es die Videos versprechen? Profikoch Achim Müller schaut sich vier ungewöhnliche Burger-Rezepte ganz genau an, testet sie Schritt für Schritt und macht den großen Hack-Check!

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