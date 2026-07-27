Achim Müller testet Burger-TrendsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.07.2026: Achim Müller testet Burger-Trends
43 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Im Netz kursieren immer wieder die wildesten und außergewöhnlichsten Burger-Kreationen. Stichwort: Burger-Lasagne oder sogar Brezel-Burger! Doch schmecken diese ausgefallenen Ideen am Ende wirklich so gut, wie sie aussehen? Und funktioniert die Zubereitung tatsächlich so einfach, wie es die Videos versprechen? Profikoch Achim Müller schaut sich vier ungewöhnliche Burger-Rezepte ganz genau an, testet sie Schritt für Schritt und macht den großen Hack-Check!
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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