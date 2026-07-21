Deutsche Auswanderer in der Dominikanischen Republik und auf MadagaskarJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.07.2026: Deutsche Auswanderer in der Dominikanischen Republik und auf Madagaskar
33 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Karibischer Sonnenschein, tosender Regenwald und der große Traum vom Leben im Paradies - klingt traumhaft, oder? Doch was steckt dahinter, wenn Deutsche alles hinter sich lassen und am anderen Ende der Welt neu anfangen?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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