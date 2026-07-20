Schinharl auf dem Käse-GipfelJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.07.2026: Schinharl auf dem Käse-Gipfel
42 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Käse vom Feinsten - das bietet alle zwei Jahre das Käse-Festival in Sand in Taufers. Mittendrin: Käfer-Küchenchef Andreas Schinharl. Er ist immer auf der Suche nach den besten Produkten für seinen Arbeitgeber und das Oktoberfest. In Südtirol trifft er auf seine gute Freundin und Spitzenköchin Tina Marcelli. Gemeinsam erkunden sie die kulinarische Produktvielfalt, geheime Bunker und natürlich gibt‘s auch unglaublich leckere Gerichte mit dem Hauptdarsteller: Käse.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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