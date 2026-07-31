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Abenteuer Leben täglich

Thrill in Brazil

Kabel EinsFolge vom 31.07.2026
Thrill in Brazil

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 31.07.2026: Thrill in Brazil

42 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

500 Meter über dem Abgrund auf einem schmalen Felsvorsprung balancieren, mit dem Flugdrachen Pirouetten über Christusstatue und Copacabana ziehen, den Zuckerhut an steilen Felswänden erklimmen - das klingt nach purem Nervenkitzel. Und genau das ist es auch. Rio de Janeiro bietet Adrenalin-Spots, die nichts für schwache Nerven sind. Jährlich ziehen diese spektakulären Orte Tausende Abenteuerlustige an. Was fasziniert Menschen so sehr an diesem Thrill in Brasilien?

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