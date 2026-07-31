Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.07.2026: Thrill in Brazil
42 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
500 Meter über dem Abgrund auf einem schmalen Felsvorsprung balancieren, mit dem Flugdrachen Pirouetten über Christusstatue und Copacabana ziehen, den Zuckerhut an steilen Felswänden erklimmen - das klingt nach purem Nervenkitzel. Und genau das ist es auch. Rio de Janeiro bietet Adrenalin-Spots, die nichts für schwache Nerven sind. Jährlich ziehen diese spektakulären Orte Tausende Abenteuerlustige an. Was fasziniert Menschen so sehr an diesem Thrill in Brasilien?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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