Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.07.2026: Caesar-Chaos in der Küche
42 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Chefkoch Achim Müller bittet die Jugend mit großen Erwartungen in die Küche – doch das Ergebnis ist pures Chaos! Ein leckerer Caesar Salad mit knusprigem Pfannenbrot soll auf den Teller. Während Lilli eher planlos durch die Küche irrt und Pascal ein fragwürdiges „Pfannkuchenbrot“ mit Sardellen-Mayo erfindet, holt Ben dank seiner Oma Angie zum großen Überraschungsschlag aus. Am Ende stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage: Wer von den dreien sahnt die begehrten 50 cäsarischen Euro ab?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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