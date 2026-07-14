Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.07.2026: TEMU Küchengeräte im Check
42 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Shoppen wie ein Milliardär - wirklich? Der chinesische Online-Händler TEMU wirbt mit extrem günstigen Preisen und viel Auswahl um Kunden in Deutschland. Aber wie gut ist es um Qualität und Sicherheit der angebotenen Produkte bestellt? "Abenteuer Leben täglich" hat genau das getestet und vier verschiedene Küchengeräte vom Handmixer bis zur Knetmaschine zusammen mit Chefkoch Stefan Kölsch getestet.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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