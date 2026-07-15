Blitzdesserts mit Alex: So schnell geht SüßesJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.07.2026: Blitzdesserts mit Alex: So schnell geht Süßes
43 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Bühne frei für unserem Speedkoch Alexander Högner. Er sagt: schmackhaft kochen muss nicht lange dauern! Die Herausforderung heute: 5 Desserts in jeweils 60 Sekunden - alles in Echtzeit und blitzschnell. Die Frage ist: Schafft er das?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins