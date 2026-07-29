Streetfood-Paradies ThailandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.07.2026: Streetfood-Paradies Thailand
43 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Thailand gilt als ein wahres Paradies für alle Streetfood-Fans und Feinschmecker aus aller Welt. Genau deshalb machen sich unsere Reporter Tobias Ostler und Nick Kastner auf eine genussvolle Entdeckungstour quer durch die vielfältige Landesküche. Dabei probieren sie zahlreiche außergewöhnliche Spezialitäten - von knusprig gerösteten Heuschrecken bis hin zu frischem Lobster. Welche Gerichte sie wirklich begeistern und welche sie an ihre Grenzen bringen, zeigt ihre kulinarische Reise.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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