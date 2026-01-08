Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 08.01.2026
Abenteuer Leben täglich

42 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

DIY-Geheimverstecke in den eigenen vier Wänden werden auf die Probe gestellt: von doppelten Bilderrahmen über hohle Regalbretter bis zu leeren Büchern oder Blumentöpfen. Ex-Profieinbrecher Hermann Wenning nimmt die Herausforderung an! Wie sicher sind verschiedene Verstecke für Geld, Schlüssel & Co. tatsächlich? Außerdem: Wie schützt man sein Haus wirklich vor Einbrechern und welche Schwachstellen gibt es?

